Общественные слушания по тарифам на транспорт: процесс пошел

Как мы писали вчера, в течение нескольких дней было собрано 666 подписей за проведение общественных слушаний по тарифам на общественный транспорт, которые хотят повысить до 2.50 в троллейбусе (сейчас 1.25) и до 5 гривен в маршрутах (сейчас 3 гривны). Вчера, 18 января, представители Общественного совета при мэре зарегистрировали заявление о проведении Общественных слушаний.
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ПОЛІТІКА

Названы еще семь фамилий депутатов, которых будут отзывать

 Отзыв депутатов 
Наконец-то известен официальный список депутатов, которых хотят отовать избиратели. О нем сообщили представители Херсонской городской избирательной комиссии. Это Лариса Леонова, избранная по спискам ВО "Батьківщина", Евгений Назарян, избранный по спискам "УКРОПа", Михаил Чемерис, Руслан Рубан, Аркадий Подлесный, Игорь Токарев и Валентин Сух (все - «Самопомощь»), Галина Луговая и Ирина Ценкер (Блок Петра Порошенка "Солидарность").
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Відео: Вручення Є.Назаряну повідомлення від Херсонської ТВК

Сьогодні, в Кризовому медіа-центрі Херсон, під час брифінгу депутатів Херсонської міської ради з приводу ситуації, яка склалася навколо відкликання депутатів, уповноважена особа від політичної партії "УКРОП" Данилов Олександр Федорович вручив депутату Херсонської міської ради Євгену Назаряну повідомлення про створення ініціативної групи зі збору підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата міськради.
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Виталий Богданов рассказал, почему часть херсонцев не попали на собрание по отзыву депутатов

Руководитель УКРОПа Виталий Богданов рассказал подробности того, как проходили собрания избирателей по отзыву депутатов и почему часть херсонцев не попали на  них.

Организаторы арендовали на субботу шесть помещений для проведения собраний избирателей по отзыву депутатов. С некоторыми трудностями, но собрания состоялись и были созданы инициативные группы по отзыву девяти депутатов. К сожалению, инициаторы отзыва столкнулись с фактами  препятствия.

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СУСПІЛЬСТВО

Олександр ГУНЬКО: "Справжній День Соборності"

Наступної неділі Україна відзначатиме День Соборності. Це свято встановлене на відзначення дня проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року, згідно з указом тодішнього президента Віктора Ющенка.

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Козача децентралізація

Превентивні заходи безпеки проти міфів про децентралізацію – так можна було б назвати брифінг НГО «Казача Варта» з села Козачі Лагері, який відбувся 13 січня в Кризовому медіа-центрі Херсон. Основним меседжем заходу була відверта критика не тільки процесу об’єднання громад, а й навіть самого законодавства з цього приводу. Така позиція зустріла гострі запитання зі сторони присутніх журналістів.

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Херсонщина вступила в 2017 рік з новою Програмою розвитку громадянського суспільства

23 грудня, як зараз кажуть, «під ялинку», депутати Херсонської обласної ради затвердили Програму сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки. Прийняття цієї програми можна вважати достатньо неординарною подією, адже формувалась вона всупереч традиціям розробки подібних документів в минулому.  

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КУЛЬТУРА

Межконфессиональное: Завтра во славу Христа можно будет многократно окунуться в воды Иордана

Водохрещя
Сразу два больших крестных хода состоятся завтра в Херсоне к Набережной Днепра. Первый - от Святодуховского собора Украинской православной церкви в десять тридцать. Второй - от храма святой великомученицы Александры Украинской православной церкви Киевского патриархата в двенадцать дня. Оба - посвящены одному празднику - Крещению Господнему.
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Они среди нас

За последние полгода несколько разных мужчин сделали комплимент моей внешности. И это ни какие-то уроды, а успешные и харизматичные люди. Приятно, но меня напрягло. И я подумал то, что и вы подумали, испорченные псевдохристианской моралью. И тогда я решил изучить статистику о сексуальной ориентации, т.е. «поверить алгеброй гармонию» (трагедия «Моцарт и Сальери» (1830) Л. С. Пушкин).

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Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

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