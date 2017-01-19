Руководитель УКРОПа Виталий Богданов рассказал подробности того, как проходили собрания избирателей по отзыву депутатов и почему часть херсонцев не попали на них.
Организаторы арендовали на субботу шесть помещений для проведения собраний избирателей по отзыву депутатов. С некоторыми трудностями, но собрания состоялись и были созданы инициативные группы по отзыву девяти депутатов. К сожалению, инициаторы отзыва столкнулись с фактами препятствия.
Наступної неділі Україна відзначатиме День Соборності. Це свято встановлене на відзначення дня проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року, згідно з указом тодішнього президента Віктора Ющенка.
Превентивні заходи безпеки проти міфів про децентралізацію – так можна було б назвати брифінг НГО «Казача Варта» з села Козачі Лагері, який відбувся 13 січня в Кризовому медіа-центрі Херсон. Основним меседжем заходу була відверта критика не тільки процесу об’єднання громад, а й навіть самого законодавства з цього приводу. Така позиція зустріла гострі запитання зі сторони присутніх журналістів.
23 грудня, як зараз кажуть, «під ялинку», депутати Херсонської обласної ради затвердили Програму сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки. Прийняття цієї програми можна вважати достатньо неординарною подією, адже формувалась вона всупереч традиціям розробки подібних документів в минулому.
За последние полгода несколько разных мужчин сделали комплимент моей внешности. И это ни какие-то уроды, а успешные и харизматичные люди. Приятно, но меня напрягло. И я подумал то, что и вы подумали, испорченные псевдохристианской моралью. И тогда я решил изучить статистику о сексуальной ориентации, т.е. «поверить алгеброй гармонию» (трагедия «Моцарт и Сальери» (1830) Л. С. Пушкин).
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